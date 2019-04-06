Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбищеВести.Ru 11:50

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище. Перед церемонией с депутатом Госдумы можно будет попрощаться в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Прощание пройдет с 10.00 до 11.30 по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25, пишет РИА Новости.
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Прощание с бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля

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Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище в Подмосковье

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Экс-главу ФСБ Николая Ковалёва похоронят на Военном мемориальном кладбище

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В Госдуме назвали место и время похорон бывшего директора ФСБ Ковалева

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Николай Дмитриевич Ковалёв
Российский политик
Российский политический деятель и деятель спецслужб, директор ФСБ в 1996-1998. Депутат Государственной Думы. Впервые избран в 1999 году, входил в состав III, IV, V и VI созывов. Генерал армии запаса.
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