Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбищеВести.Ru 11:50
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище. Перед церемонией с депутатом Госдумы можно будет попрощаться в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Прощание пройдет с 10.00 до 11.30 по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25, пишет РИА Новости.
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Политика
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