Николас Мадуро призвал военных Венесуэлы готовиться к вторжению СШАHotGeo 04:50

Николас Мадуро отметил, что США нацелились на богатства Венесуэлы и сейчас ими ведётся «неконвенциальная война для ослабления страны». Одновременно, президент призвал военных Венесуэлы готовиться и к возможному прямому военному вторжению Соединённых Штатов.

Происшествия Автодорога частично обрушилась в ХМАО В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.

Экономика Bitfinex привлекла $600 млн в ходе IEO Криптовалютная биржа Bitfinex, дела у которой идут не очень после недавнего скандала, привлекла уже порядка $600 млн из $1 млрд в рамках закрытого первичного биржевого предложения (IEO).

Политика В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Авто Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.

Общество Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.

Политика В Госдуме прокомментировали стрельбу депутата из автомата Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность.

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Футбол Бартомеу: «Не дал бы Месси „Золотой мяч“. Он в другом измерении» В 46 матчах текущего сезона Месси забил 48 голов и отдал 22 ассиста. Ответный матч с «Ливерпулем» состоится 7 мая.

Хоккей Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.

Единоборства Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении своей карьеры, он будет обсуждать этот вопрос с президентом организации Bellator Скоттом Кокером.

Происшествия В России ежегодно оправдывают около 300 арестантов СИЗО В прошлом году были вынесены оправдательные приговоры в отношении 123 лиц, которые содержались под стражей; в отношении 13 человек дела были прекращены по реабилитирующим основаниям; в 2017 году таких было, соответственно, 114 и 52.

Политика На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".

Здоровье Приморье празднует День акушерки Акушерки всего мира отмечают в этот день, 5 мая, свой профессиональный праздник.

Авто Фотограф «разорвал» Audi R8 на тысячу кусочков Швейцарский фотограф Фабиан Офнер представил свою новую работу из серии «распадающихся» на части автомобилей.

Шоу-бизнес Полина Гагарина уступила капризам 2-летней дочери Подтвердила слова Дмитрия и сама Полина. Сегодня певица рассказала, что из-за капризов дочери семейный отдых в Дубае стал не самым приятным.

Здоровье Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.

Общество Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.

Наука В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена Возраст черепа оценивают примерно в 300 тыс. лет. Его нашли при раскопках разрушенной пещеры на юго-востоке Китая.

Армия и оружие Израиль убил командира из сектора Газа Израильская сторона убила командира исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Хамеда Ахмеда Абеда Худри.

Политика МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".