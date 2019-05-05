Армия и оружие
Николас Мадуро призвал военных Венесуэлы готовиться к вторжению СШАHotGeo 04:50
Николас Мадуро отметил, что США нацелились на богатства Венесуэлы и сейчас ими ведётся «неконвенциальная война для ослабления страны». Одновременно, президент призвал военных Венесуэлы готовиться и к возможному прямому военному вторжению Соединённых Штатов.
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Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Обновлено в 04:59
Происшествия
Автодорога частично обрушилась в ХМАО
В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.
Обновлено в 11:24
Экономика
Bitfinex привлекла $600 млн в ходе IEO
Криптовалютная биржа Bitfinex, дела у которой идут не очень после недавнего скандала, привлекла уже порядка $600 млн из $1 млрд в рамках закрытого первичного биржевого предложения (IEO).
Обновлено вчера в 05:10
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Авто
Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic
Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.
Обновлено в 03:51
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Баскетбол
«Химки» повели в серии с «Астаной» в Единой лиге
Обновлено в 10:51
Политика
В Госдуме прокомментировали стрельбу депутата из автомата
Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Футбол
Бартомеу: «Не дал бы Месси „Золотой мяч“. Он в другом измерении»
В 46 матчах текущего сезона Месси забил 48 голов и отдал 22 ассиста. Ответный матч с «Ливерпулем» состоится 7 мая.
Обновлено в 08:23
Хоккей
Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Единоборства
Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении своей карьеры, он будет обсуждать этот вопрос с президентом организации Bellator Скоттом Кокером.
Обновлено в 09:08
Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В России ежегодно оправдывают около 300 арестантов СИЗО
В прошлом году были вынесены оправдательные приговоры в отношении 123 лиц, которые содержались под стражей; в отношении 13 человек дела были прекращены по реабилитирующим основаниям; в 2017 году таких было, соответственно, 114 и 52.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛ
Обновлено в 10:57
Политика
На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии
На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
Здоровье
Приморье празднует День акушерки
Акушерки всего мира отмечают в этот день, 5 мая, свой профессиональный праздник.
Обновлено в 07:27
Авто
Фотограф «разорвал» Audi R8 на тысячу кусочков
Швейцарский фотограф Фабиан Офнер представил свою новую работу из серии «распадающихся» на части автомобилей.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Полина Гагарина уступила капризам 2-летней дочери
Подтвердила слова Дмитрия и сама Полина. Сегодня певица рассказала, что из-за капризов дочери семейный отдых в Дубае стал не самым приятным.
Обновлено в 08:44
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Космос
Ученые: Жизнь на Земле могла появиться из другой звездной системы
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Наука
В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена
Возраст черепа оценивают примерно в 300 тыс. лет. Его нашли при раскопках разрушенной пещеры на юго-востоке Китая.
Обновлено вчера в 07:54
Футбол
«Ростов» и «Краснодар» назвали составы на матч 27-го тура РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» назвали составы на матч 27-го тура российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Израиль убил командира из сектора Газа
Израильская сторона убила командира исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Хамеда Ахмеда Абеда Худри.
Обновлено в 08:51
Политика
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Общество
Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров
Власти Кургана временно запретили продажу алкоголя в городе и четырех соседних микрорайонах на фоне природных пожаров в Курганской области.
Обновлено в 10:38
Культура
Ержан Максим примет участие в престижном британском шоу
Обновлено в 10:25