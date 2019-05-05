Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовыми к нападению СШАКоммерсантъ 04:13

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости быть готовыми к тому, что военным придется защищать страну от возможного нападения США. Такое заявление господин Мадуро сделал перед молодыми курсантами на полигоне в штате Кожедес.

Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовыми к нападению США

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