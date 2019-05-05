Армия и оружие

Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовыми к нападению СШАКоммерсантъ 04:13

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости быть готовыми к тому, что военным придется защищать страну от возможного нападения США. Такое заявление господин Мадуро сделал перед молодыми курсантами на полигоне в штате Кожедес.
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Мадуро призвал военных быть готовыми к вторжению США

РИА Новости02:57

Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовыми к нападению США

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Мадуро допустил возможное нападение США на Венесуэлу

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News.ruвчера в 11:35

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ТАССвчера в 11:12
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Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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