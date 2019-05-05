Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с СШАРоссийская газета 01:45

Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми отразить возможное вторжение со стороны США.

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