Армия и оружие
Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с СШАРоссийская газета 01:45
Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми отразить возможное вторжение со стороны США.
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Авто
Продажи новых пикапов в России упали на 28%
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский предложил Парубию «оптимальную» дату инаугурации
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский написал в письме председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию, что оптимальной датой инаугурации главы государства должно стать 19 мая.
Обновлено в 02:12
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Киевской области убит замначальника отделения полиции
Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Футбол
Клопп рассказал о травме Салаха после матча с «Ньюкаслом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме нападающего команды Мохаммеда Салаха, которую он получил во время матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» (3:2).
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок
В результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen, а также женщина и ребенок 2017 года рождения, которые находились в автомобиле ТагАЗ.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США
Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Происшествия
Двое палестинцев погибли при израильском авиаударе по сектору Газа
Двое палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Обновлено 03 мая в 13:44
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Калифорнию
Принц Гарри и Меган Маркл намерены переехать в Калифонию после рождения ребенка. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 01:43
Политика
В Северной Македонии начался второй тур выборов президента
Если же албанцы действительно откажутся голосовать во втором туре, что приведет к срыву выборов, с 12 мая временным президентом страны станет спикер парламента, македонский албанец Талат Джафери (из партии ДСИ).
Обновлено в 01:26
Кино
Иван-дурак русского поля экспериментов
Отражения перетекают и меняются, Иван-дурак поочередно выступает в амплуа везучего рубахи-парня, героя, трикстера.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
КНДР обнародовала фотографии учений с запуском новых ракет
Ведущие северокорейские СМИ в воскресенье, 5 мая, обнародовали фотографии с места учений с применением новых дальнобойных ракетных орудий и тактического управляемого оружия, по которым можно определить тип использованных оперативно-тактических ракетных комплексов.
Обновлено в 03:28
Религия
Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха
Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию
Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Единоборства
Алексахин победил американца Вебба на турнире RCC 6 в Челябинске
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Николай Алексахин одержал победу над американцем Джонавином Веббом на турнире RCC 6.
Обновлено вчера в 11:45
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье
Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением
Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
В общей сложности в 2019 году столько же рабочих дней, сколько было в прошлом году (247), поэтому в целом по году негативное влияние на экономику будет нулевым, считает он.
Обновлено в 02:10
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура
Игра прошла в чешском Брно Сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии во втором матче заключительного этапа Евротура, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова
Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта
Обновлено вчера в 03:21
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Полторак удивился словам Коломойского о войне в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак удивился словам украинского олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе.
Обновлено в 01:24
Футбол
«Зенит» выплатит «Индепендьенте» € 500 тыс. за Ригони из-за победы в РПЛ
«Зенит» выплатит «Индепендьенте» бонус в размере € 500 тыс. за трансфер полузащитника Эмилиано Ригони в связи с чемпионством петербуржцев в Российской Премьер-Лиге, сообщает TyC Sports.
Обновлено в 03:30
Политика
Постпред РФ в Совете Европы прокомментировал выборы нового генсека
На предстоящих в июне нынешнего года будет избран новый глава ПАСЕ.
Обновлено в 03:52
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
В Челябинске ребенку выписали лекарство на бланке Минздрава СССР
Маленькой жительнице Челябинска выписали лекарство на бланке Минздрава СССР, передает корреспондент cheltv.ru.
Обновлено в 01:10