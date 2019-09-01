Футбол

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургНиколай Валуев пожелал «Зениту» победу в матче со «Спартаком»

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Обслуживать матч будет Виталий Мешков, помощниками судьи назначены Максим Гаврилин и Адлан Хатуев, инспектором Владимир Енютин.
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