Николай Рассказов: «Восстановление еще предстоит»Спорт-Экспресс 05:00

Хочется начать сбор в общей группе, – сказал Рассказов. В прошлом сезоне 21-летний футболист провел 16 матчей в чемпионате России и забил один мяч. Это его дебютный сезон в основной команде красно-белых.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Происшествия Появилось видео задержания участников массовой драки в селе под Пензой В Сети появилось видео задержания троих участников конфликта в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Малышева отреагировала на критику передачи о кретинах Телеведущая Елена Малышева в ответ на критику выпуска программы «Жить здорово» под названием «Откуда берутся кретины» посоветовала посмотреть саму передачу, перед тем как критиковать.

Политика Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер решила не участвовать в выборах в Мосгордуму.

Политика Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Экономика Правительство одобрило законопроект о службе в органах внутренних дел Правительство РФ одобрило законопроект о правовом регулировании отношений, связанных со службой в органах внутренних дел, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Происшествия В полиции Берлина рассказали, как шестеро чеченцев уложили 20 арабов Для примера полицейский привел случай, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 представителей арабского преступного клана.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Происшествия Младший сын Соколова мог убить мать из ревности Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".

Политика Представители Демпартии Молдавии покинули страну Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.

Политика Экс-глава фракции Партии регионов пойдет на выборы в Раду Экс-глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов, который уже три года находится в СИЗО, войдет в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщил лидер партии, депутат Евгений Мураев.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Происшествия Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.

Политика Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17 Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.

Баскетбол Шестой матч финала НБА посмотрели 16 миллионов канадцев По оценкам телевизионщиков, на каких-то этапах шестую игру посмотрели 15,9 миллиона канадцев, а это около 44 процентов населения страны, что является рекордом.

Происшествия Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.

Шоу-бизнес Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.

Политика Пушков прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ о Крыме Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России.

Политика Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

Происшествия Грузовик въехал в автобусную остановку в Ленинградской области Один пешеход получил легкую травму в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в автобусную остановку.

Религия Православные отмечают Троицкую родительскую субботу В России наступила Троицкая родительская суббота. В православной традиции это день общеправославного поминовения усопших.