Футбол
Николай Рассказов: «Восстановление еще предстоит»Спорт-Экспресс 05:00
Хочется начать сбор в общей группе, – сказал Рассказов. В прошлом сезоне 21-летний футболист провел 16 матчей в чемпионате России и забил один мяч. Это его дебютный сезон в основной команде красно-белых.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:35, Ашберн
Общество
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия
Появилось видео задержания участников массовой драки в селе под Пензой
В Сети появилось видео задержания троих участников конфликта в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:31
Общество
Малышева отреагировала на критику передачи о кретинах
Телеведущая Елена Малышева в ответ на критику выпуска программы «Жить здорово» под названием «Откуда берутся кретины» посоветовала посмотреть саму передачу, перед тем как критиковать.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму
Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер решила не участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 05:32
Политика
Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима
Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Экономика
Правительство одобрило законопроект о службе в органах внутренних дел
Правительство РФ одобрило законопроект о правовом регулировании отношений, связанных со службой в органах внутренних дел, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В полиции Берлина рассказали, как шестеро чеченцев уложили 20 арабов
Для примера полицейский привел случай, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 представителей арабского преступного клана.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей
Временно исполняющей обязанности губернатора Одесской облгосадминистрации стала Светлана Шаталова.
Обновлено в 06:21
Транспорт
До 130 км в час хотят увеличить скоростной лимит на дорогах
ГОСТ, позволяющий устанавливать скоростной лимит в 130 км/ч, впервые будет утвержден в России.
Обновлено вчера в 02:39
Футбол
«Для чемпионства Кононову надо купить четырех игрочищ». Романцев и Ярцев - о «Спартаке»
Ярцев: – Думаю, не только для меня, для многих появление Кононова было неожиданностью.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Экс-глава фракции Партии регионов пойдет на выборы в Раду
Экс-глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов, который уже три года находится в СИЗО, войдет в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщил лидер партии, депутат Евгений Мураев.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье
Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.
Обновлено в 06:22
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Гаджеты
Xiaomi выпустила электрический уничтожитель комаров
Обновлено в 02:42
Баскетбол
Шестой матч финала НБА посмотрели 16 миллионов канадцев
По оценкам телевизионщиков, на каких-то этапах шестую игру посмотрели 15,9 миллиона канадцев, а это около 44 процентов населения страны, что является рекордом.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб
Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Пушков прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ о Крыме
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России.
Обновлено в 05:15
Политика
Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено вчера в 18:11
Футбол
«Нужно развивать футбол везде, а не только в Англии». Президент УЕФА - о финале Лиги Европы в Баку
Нужно развивать футбол везде, а не только в Англии, – цитирует Чеферина Daily Mail.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Грузовик въехал в автобусную остановку в Ленинградской области
Один пешеход получил легкую травму в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в автобусную остановку.
Обновлено в 05:46
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
В России наступила Троицкая родительская суббота. В православной традиции это день общеправославного поминовения усопших.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии
«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса.
Обновлено в 01:21