Футбол

Николай Рассказов: «Очень хочется начать тренироваться в общей группе»Матч ТВ 05:31

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Очень хочется начать тренироваться в общей группе, сейчас будем обсуждать все с врачами, — сказал футболист.
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Николай Рассказов: Мне еще предстоит восстановление

Советский спорт05:44

Николай Рассказов: «Очень хочется начать тренироваться в общей группе»

Sportbox.RU05:31

Николай Рассказов: «Очень хочется начать тренироваться в общей группе»

Матч ТВ05:31

Рассказов: хочется начать тренировки в общей группе

РИА Новости05:25

Рассказов: «Восстановление еще предстоит»

Soccer.ru05:13

Рассказов: восстановление ещё предстоит, но хочется тренироваться в общей группе

Чемпионат05:06

Николай Рассказов: «Восстановление еще предстоит»

Спорт-Экспресс05:00
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