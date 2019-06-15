Футбол
Николай Рассказов: «Очень хочется начать тренироваться в общей группе»Матч ТВ 05:31
Очень хочется начать тренироваться в общей группе, сейчас будем обсуждать все с врачами, — сказал футболист.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:08, Вашингтон
Политика
Противников гей-парада задержали в Грузии
Обновлено в 09:52
Космос
Молодые ученые из Таджикистана посетят космическую школу в Самаре
Молодые ученые из Таджикистана станут участниками международной летней космической школы, которая откроется в Самарском национальном исследовательском университете, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Транспорт
Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse
В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».
Обновлено в 10:15
Политика
Россия возложила надежду на трибунал ООН в деле по Керченскому проливу
В российском МИД надеются, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству России и Украины примет российскую сторону в деле по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу.
Обновлено в 10:16
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»
Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Футбол
Данченко перешел в казанский «Рубин»
Обновлено в 10:45
Авто
BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept
Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
Обновлено вчера в 11:22
Кино
Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:45
Транспорт
Благодаря видеокамерам в Москве в три раза снизилось число угонов
В Центре организации дорожного движения сообщили, что число угонов в Москве снизилось в три раза.
Обновлено в 10:57
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына
В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено вчера в 09:10
Единоборства
Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
Обновлено в 02:22
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Политика
Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%
Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Кети Топурия откровенно рассказала об отношениях с Гуфом
Внушительная часть интервью была посвящена отношениям певицы с рэпером Гуфом. Новость о романе Кети и Гуфа удивила многих.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Экономика
Moody’s снизило кредитный рейтинг Турции
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило о решении снизить рейтинг долгосрочных долговых обязательств Турции с уровня "Ba3" до "B1", сохранив при этом "негативный" прогноз по рейтингу.
Обновлено в 09:13
Футбол
Перейра отметил день рождения старшего сына в стиле «Краснодара»
«Краснодар» поздравил старшего сына бывшего полузащитника команды Маурисио Перейры. Отметим, что вечеринка оформлена в клубных цветах.
Обновлено в 10:17
Наука
Ученые выяснили, почему зебры полосатые
Обновлено в 09:26
Происшествия
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Интернет
В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Общество
В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15