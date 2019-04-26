Футбол
Николай Комличенко: расстались с ФК «Краснодар» в хороших отношенияхКубань 24 01:22
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Млада Болеслав» арендовал футболиста летом 2017 года. В текущем сезоне в 18 матчах национального чемпионата Чехии Комличенко забил 18 мячей и возглавил список бомбардиров турнира. В январе ФК «Млада Болеслав» выкупил Николая Комличенко у «Краснодара».
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Николай Комличенко: «Обиды на „Краснодар“ нет, расстались с клубом в хороших отношениях»
Sportbox.RUвчера в 16:50
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