Футбол
Николай Комличенко: расстались с ФК «Краснодар» в хороших отношенияхКубань 24 01:22
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Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено вчера в 13:31
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов для жителей ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов для жителей Луганской и Донецкой народных республик, соответствующий указ появился на сайте Кремля.
Обновлено 24 апреля в 09:23
Путешествия
Отдыхающих в Турции туристов попросили доедать всю еду в отелях
Туристов, которые отдыхают в отелях системы «все включено» в Турции, попросили не оставлять на тарелках еду, которую они берут во время трапез, чтобы сократить количество отходов.
Обновлено в 03:18
Кино
Фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при ММКФ
Лучшим режиссером стал итальянец Валерио Мастандреа Фильм казахского режиссера Фархата Шарипова удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля "Золотой Георгий", сообщается на сайте ММКФ.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:21
Хоккей
«Сан-Хосе» подписал контракт с нападающим Юртайкиным
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с российским нападающим Данилом Юртайкиным.
Обновлено в 03:22
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Общество
Резкое похолодание ожидается в Москве на Пасху
По-настоящему резкое похолодание начнётся вечером 27 апреля или в первые часы 28-го с перемещением холодных масс с севера.
Обновлено вчера в 04:34
Армия и оружие
Войска ВСУ привели в полную боеготовность перед Пасхой
Подразделения Вооруженных Сил Украины приведены в полную боевую готовность и готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки в период празднования Пасхи.
Обновлено в 02:42
Хоккей
НХЛ отстранила арбитров из-за ошибочного удаления
Арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О'Хэллоран отстранены решением Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа
Президент Владимир Путин в Пекине получил диплом о присвоении почетной степени доктора наук китайского университета Цинхуа.
Обновлено в 01:43
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Общество
ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 16:46
Музыка
Пашу: Егор остался Кридом, но покинул Black Star
Остались ли права на уже выпущенные треки, мерч и другую продукцию бренда Крид у Black Star — не сообщается.
Обновлено вчера в 03:59
Энергетика
Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»
Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
Мальчик, которого дед пытался сжечь в печи, скончался в Омске
Врачи в Омске не смогли спасти мальчика, которого закинул в горящую печь родной дед.
Обновлено в 03:25
Технологии
На создание криптостойкого оборудования для 5G потратят 28 миллиардов
Документ предусматривает, что за это время на покупку отечественного оборудования для сетей 5G будет потрачено около 28 миллиардов рублей, сообщает РБК.
Обновлено в 00:45
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности губернаторов
Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Наука
Нейросети воспроизвели речь человека, считывая только сигналы мозга
Обновлено вчера в 01:24
Шоу-бизнес
Началова перед смертью не могла спать
Дизайнер Аника Керимова, тесно общавшаяся с Юлией Началовой, рассказала о последних месяцах жизни певицы.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
Samsung заставила iFixit удалить материал со «вскрытием» Galaxy Fold
Издание iFixit, ранее на этой неделе опубликовавшее подробное вскрытие Galaxy Fold с анализом возможных причин ненадежности конструкции сгибаемого экрана, удалило этот материал по просьбе Samsung.
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский отказывается делиться властью
Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля. Свои голоса за шоумена Владимира Зеленского отдали 73% избирателей.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций»
Футболист не видел Есению около трех месяцев. Андрей Аршавин разводится с женой Алисой через суд и ждет, когда процесс закончится.
Обновлено в 01:00