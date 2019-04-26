Футбол
Николай Комличенко: расстались с ФК «Краснодар» в хороших отношенияхКубань 24 01:22
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Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Политика
Трамп предложил отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.
Обновлено в 04:49
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Не в шпагате и не в бане: Волочкова показала детское фото
Балерина Анастасия Волочкова поделилась редким фото со своими подписчиками в Instagram. На нем она запечатлена со своей мамой.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
«Так и живем»: Регина Тодоренко берет 5-месячного сына на работу
Телеведущая не расстается с малышом. Регина Тодоренко в начале декабря 2018 года родила супругу Владу Топалову сына Михаила.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Магадане вандалов задержали за надпись «город отстой» на баннере
Вандалы стерли часть надписи, гласившей: "Город золотой". Сообщается, что после их действий на баннере появилась надпись "Город отстой".
Обновлено в 05:50
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
Обновлено в 03:32
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского паспорта
В самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) начался прием документов на получение российского гражданства, сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 04:07
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие
Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»
Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках в ФСБ
Басманный суд удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ России) к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации двух статей о пытках задержанного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из суда.
Обновлено в 06:00
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию пасхальных яиц
Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал рекомендации по окрашиваю яиц.
Обновлено в 00:10
Наука
Ученые МГУ нашли способ борьбы с раковыми клетками
Обновлено в 06:32
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
«Совет директоров Банка России 26 апреля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 06:30
Общество
Совсем как мы. Обезьяна научилась пользоваться Instagram
В соцсетях набрал популярность ролик, запечатлевший обезьяну, которая прокручивает ленту друзей в приложении Instagram.
Обновлено в 06:23
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Политика
Текслер уволил Евгения Тефтелева
Напомним, Евгений Тефтелев был назначен главой администрации Челябинска в 2014 году.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Суд арестовал главу отдела ФСБ Черкалина по делу о взятках
Московский гарнизонный военный суд отправил под арест на два месяца начальника одного из отделов ФСБ Кирилла Черкалина, который подозревается в получении крупных взяток.
Обновлено в 06:00
Политика
Под Крымским мостом прекращено движение судов
По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
Обновлено в 03:44
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Происшествия
У космодрома Восточный произошел пожар
Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Кино
Кит Харрингтон устроил экскурсию по костюмерной сериала «Игра престолов»
Артист провел экскурсию по костюмерной сериала, где хранится реквизит, в частности, куклы, черепа, оружие и костюмы всех сезонов.
Обновлено в 04:45
Экономика
Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли
В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:10