Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»Известия 12:43

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет. По его словам, он вообще не планирует продолжать работу на ТВ.
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Дроздов объяснил свой уход из «В мире животных»

Газета.Ru19:31

Дроздов покинул программу «В мире животных»

Московский Комсомолец18:04

Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»

StarHit.ru08:00

Дроздов рассказал об уходе из программы «В мире животных»

RT на русском11:24

Дроздов ушел из «В мире животных»

Lenta.ru11:15

Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»: «Больше не снимаюсь. Уезжаю лечиться!»

Комсомольская правда06:31

Дроздов ушел из программы «В мире животных»

РИА Новости14:24
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Николай Дроздов
Учёный
Советский и российский учёный-зоолог и биогеограф, профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки. Член Академии российского телевидения и экспертного совета премии «Хрустальный компас», общественный деятель и пропагандист охраны природы. Доктор биологических наук, профессор. Заслуженный журналист Российской Федерации. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации.
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Телепередача
Советская и российская телепередача, посвящённая зоологии и исследованиям животного мира, в частности, повадкам и среде обитания его представителей.
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