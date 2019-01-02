Как стало известно РЕН ТВ, телеведущий и биолог оказался в медицинским учреждением в ночь на 2 января с переломом ребер. Известно, что он получил травму, когда находился в Московской области.

с чего всё началось

Ребро сломано. Ничего страшного, скоро заживёт. Завтра уже уеду из больницы, здесь только для анализов.

Телеканал отмечает, что его госпитализировали с переломом ребер. Однако впоследствии жена телеведущего Татьяна Дроздова рассказала РЕН ТВ, что он сломал ключицу и получил ушибы. По ее словам, он потерял равновесие во время зарядки и упал.

Николай Дроздов попал в больницу с переломом

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