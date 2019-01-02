Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом
Николай Дроздов попал в больницу с переломомРБК14:54
Телеканал отмечает, что его госпитализировали с переломом ребер. Однако впоследствии жена телеведущего Татьяна Дроздова рассказала РЕН ТВ, что он сломал ключицу и получил ушибы. По ее словам, он потерял равновесие во время зарядки и упал.
РБК14:54
Оценить
Ребро сломано. Ничего страшного, скоро заживёт. Завтра уже уеду из больницы, здесь только для анализов.
— Николай Дроздов, учёныйRT на русском 15:19
с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, телеведущий и биолог оказался в медицинским учреждением в ночь на 2 января с переломом ребер. Известно, что он получил травму, когда находился в Московской области.РЕН ТВ14:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Происшествия
Число погибших при обрушении в Магнитогорске выросло до 33
Обновлено в 15:39
Происшествия
Четыре девушки погибли в ДТП в Подмосковье
Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Из-за шторма в Калининградской области затонул рыболовный траулер
В порту Пионерский в Калининградской области из-за шторма затонул маломерный рыболовный траулер.
Обновлено в 17:34
Происшествия
СК начал проверку после падения рекламного щита в Петербурге
Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как три человека были госпитализированы из-за упавшего в среду вечером на Невском проспекте в Петербурга рекламного щита, сообщает главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено в 12:05
Происшествия
Маршрутное такси с пассажирами попало в ДТП под Петербургом
Автобус с пассажирами попал в ДТП в среду вечером на Таллинском шоссе под Санкт-Петербургом, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды
Обновлено в 14:29
Происшествия
«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете
История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Трое фрирайдеров попали под лавину в Мурманской области
Во время случившегося рядом с вершиной находились три фрирайдера: двое откопались самостоятельно, а вот девушку засыпало снегом.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Мужчина в Сочи застрелил свою сожительницу и покончил с собой
«Сегодня днем мужчина 1981 года рождения на автостоянке возле одного из торговых центров в Адлерском районе произвел выстрел из пистолета в свою сожительницу, после чего скрылся», — приводит ТАСС комментарий представителя правоохранительных органов.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы потушен
Обновлено в 08:21
Происшествия
Подъемный кран врезался в опору моста в центре Москвы
"Около 14:00 мск на Хамовническом валу, 32 подъемный кран наехал на опору моста", - сказал собеседник, добавив, что в результате происшествия один человек погиб.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Париже задержали одного из представителей движения «желтых жилетов»
Один из представителей движения "желтых жилетов" Эрик Друэ был задержан в среду вечером около площади Согласия в Париже, сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 16:13
Происшествия
Мощи Георгия Победоносца похитили из храма в Донецкой области
Обновлено в 10:17
Происшествия
Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке
Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17