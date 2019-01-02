Происшествия

Николай Дроздов попал в больницу с переломом
РБК
14:54

Телеканал отмечает, что его госпитализировали с переломом ребер. Однако впоследствии жена телеведущего Татьяна Дроздова рассказала РЕН ТВ, что он сломал ключицу и получил ушибы. По ее словам, он потерял равновесие во время зарядки и упал.
РБК14:54
Николай Дроздов
Ребро сломано. Ничего страшного, скоро заживёт. Завтра уже уеду из больницы, здесь только для анализов.
— Николай Дроздов, учёныйRT на русском 15:19
с чего всё началось

Николая Дроздова госпитализировали в Москве с переломами

Как стало известно РЕН ТВ, телеведущий и биолог оказался в медицинским учреждением в ночь на 2 января с переломом ребер. Известно, что он получил травму, когда находился в Московской области.
РЕН ТВ14:00

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Дроздов рассказал о состоянии здоровья после госпитализации

URA.Ru17:37

Николай Дроздов попал в больницу с переломом

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ТАСС15:01

Николай Дроздов попал в больницу с переломом

РБК14:54

В Москве госпитализировали Николая Дроздова

РИА Новости14:10

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Газета.Ru14:42

Супруга Николая Дроздова прокомментировала сообщение о его госпитализации

РЕН ТВ14:18
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Советский и российский учёный-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ. Ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки. Член Академии российского телевидения и экспертного совета премии «Хрустальный компас», общественный деятель и пропагандист охраны природы.
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