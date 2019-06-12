Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»Коммерсантъ вчера в 17:45
20 июня известному ведущему исполнится 82 года. В конце прошлого года ему было присвоено звание «Заслуженного журналиста России». Несмотря на отказ от участия в съемках передачи, ведущим которой он был на протяжении 40 лет (с 1977 года), Николай Дроздов продолжит преподавательскую деятельность.
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Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»: «Больше не снимаюсь. Уезжаю лечиться!»
Комсомольская правдавчера в 06:31
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