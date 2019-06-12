Общество

Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»Коммерсантъ вчера в 17:45

20 июня известному ведущему исполнится 82 года. В конце прошлого года ему было присвоено звание «Заслуженного журналиста России». Несмотря на отказ от участия в съемках передачи, ведущим которой он был на протяжении 40 лет (с 1977 года), Николай Дроздов продолжит преподавательскую деятельность.
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Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»

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Николай Дроздов
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Советский и российский учёный-зоолог и биогеограф, профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки. Член Академии российского телевидения и экспертного совета премии «Хрустальный компас», общественный деятель и пропагандист охраны природы. Доктор биологических наук, профессор. Заслуженный журналист Российской Федерации. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации.
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Телепередача
Советская и российская телепередача, посвящённая зоологии и исследованиям животного мира, в частности, повадкам и среде обитания его представителей.
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