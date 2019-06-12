Общество

Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»Коммерсантъ 17:45

20 июня известному ведущему исполнится 82 года. В конце прошлого года ему было присвоено звание «Заслуженного журналиста России». Несмотря на отказ от участия в съемках передачи, ведущим которой он был на протяжении 40 лет (с 1977 года), Николай Дроздов продолжит преподавательскую деятельность.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дроздов объяснил свой уход из передачи «В мире животных»

РБК23:07

Дроздов объяснил уход из «В мире животных»

Lenta.ru20:42

Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»: «Больше не снимаюсь. Уезжаю лечиться!»

Комсомольская правда06:31

Дроздов покинул программу «В мире животных»

Московский Комсомолец18:04

Дроздов ушел из программы «В мире животных»

РИА Новости14:24

Дроздов объяснил свой уход из «В мире животных»

Газета.Ru19:31

Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»

StarHit.ru08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Авианосец США вышел на учения в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море начались совместные американо-японские военные учения, в которых задействованы атомный авианосец Ronald Reagan («Рональд Рейган»), а также вертолетоносец японских сил самообороны «Идзумо», пишет газета «Санкэй».
Обновлено в 23:20
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Энергетика

«Роснефть» торопит «Транснефть» с компенсациями за дихлорэтан

Промедление с урегулированием претензий со стороны "Транснефти" приведет, по мнению Игоря Сечина, к потерям нефтяных компаний из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потере рынков сбыта, а также недополученным доходам бюджета от экспортных поставок.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол

Женская сборная США установила новый рекорд в истории чемпионата мира

Футболистки из женской сборной США смогли одержать самую крупную победу в истории чемпионата мира по футболу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:36
Футбол

Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»

Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено в 18:40
Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Здоровье

Эксперты рассказали, недостаток какого витамина мешает похудению

По большей части витамин С содержится в апельсинах, лимонах и киви. Также он есть в красном перце, шиповнике и черной смородине.
Обновлено в 22:49
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено в 12:25
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Экономика

Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.
Обновлено в 21:07
Армия и оружие

В Донбассе пьяные украинские военные на БМП протаранили дом

Обновлено в 19:20
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Экономика

«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт

"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56
Политика

Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
Политика

Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:51
Политика

На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Кино

Вышел официальный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»

Премьера анимационного приключения Disney «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019, а пока зрители могут увидеть официальный дублированный трейлер.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаина

Обновлено в 12:32
Политика

Путин присвоил генеральские звания восемнадцати офицерам МВД

Обновлено в 10:55
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Финансы

Рубль растет на фоне высокого спроса на локальные активы - БКС

Основным драйвером роста видится высокий спрос на локальные активы: на акции в преддверии основных див. отсечек, на облигации в преддверии заседания ЦБ в пятницу.
Обновлено в 05:03
Авто

Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке

Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.
Обновлено в 23:24
Игры

Nintendo анонсировала сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo сообщила, что сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild находится в разработке.
Обновлено в 20:19
Происшествия

Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Обновлено в 23:30
Здоровье

Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит

Врачи опровергли распространенное мнение о том, что косточки, семечки и их шелуха, скапливаясь в придатке слепой кишки, вызывают аппендицит.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после медикаментозного сна

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Дроздов
Учёный
Советский и российский учёный-зоолог и биогеограф, профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки. Член Академии российского телевидения и экспертного совета премии «Хрустальный компас», общественный деятель и пропагандист охраны природы. Доктор биологических наук, профессор. Заслуженный журналист Российской Федерации. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
В мире животных
Телепередача
Советская и российская телепередача, посвящённая зоологии и исследованиям животного мира, в частности, повадкам и среде обитания его представителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное