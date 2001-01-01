Футбол

Никола Влашич присоединился к ЦСКАBobsoccer 04:35

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Хорватский полузащитник Никола Влашич присоединился к ЦСКА. Влашич, который недавно заключил с ЦСКА полноценный контракт сроком на пять лет, получил дополнительный отпуск из-за участия вместе с молодежной сборной Хорватии в чемпионат Европы среди команд не старше 21 года.
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Влашич присоединился к ЦСКА

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