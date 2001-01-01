Футбол
Никола Влашич присоединился к ЦСКАBobsoccer 04:35
Хорватский полузащитник Никола Влашич присоединился к ЦСКА. Влашич, который недавно заключил с ЦСКА полноценный контракт сроком на пять лет, получил дополнительный отпуск из-за участия вместе с молодежной сборной Хорватии в чемпионат Европы среди команд не старше 21 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:49, Вашингтон
Политика
Соратник Зеленского признал, что Киев вредит Крыму
Украина вредит своим же гражданам, отключая воду в Крыму.
Обновлено в 06:53
Политика
Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке
Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
Обновлено в 07:55
Футбол
Погба и Лукаку поедут с «Манчестер Юнайтед» в предсезонное турне
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер определился с составом команды на предсезонное турне в Австралию.
Обновлено в 07:07
Кино
Американский актёр Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета Sun.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Политика
Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка
Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России
Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено 05 июля в 02:30
Происшествия
Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились
Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Трое бойцов ВСУ взорвались при установке мин возле ЛНР
По данным ЛНР, всего с 2018 года из-за беспорядочного минирования украинскими силовиками в зоне проведения Операции объединенных сил погибли 25 военнослужащих ВСУ и более 80 бойцов были ранены.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе
Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.
Обновлено в 07:15
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Ростове в ресторане прогремел взрыв
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В Петербурге женщине продали пирожок с опарышами
Обновлено в 08:44
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Экономика
Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты
Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Польше перевернулся автобус с украинскими гражданами
В Польше украинский автобус с пассажирами, направлявшийся в сторону Влоцлава, съехал с дороги и упал в канаву на отрезке автострады А4 вблизи города Ополе.
Обновлено в 08:43
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске
В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова.
Обновлено вчера в 14:43
Футбол
Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.
Обновлено в 05:42
ЖКХ
Почти 70 домов Красногорска лишились горячей воды из-за долгов
С 4 июля прекращена подача газа к котельной Павшино в микрорайоне Павшинская пойма, без горячей воды остались 68 многоквартирных домов, обслуживаемых этой частной котельной, говорится в сообщении администрации муниципалитета в Instagram.
Обновлено в 02:51