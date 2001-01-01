Футбол
Никола Влашич присоединился к ЦСКАBobsoccer 04:35
Хорватский полузащитник Никола Влашич присоединился к ЦСКА. Влашич, который недавно заключил с ЦСКА полноценный контракт сроком на пять лет, получил дополнительный отпуск из-за участия вместе с молодежной сборной Хорватии в чемпионат Европы среди команд не старше 21 года.
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Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Петербурге загорелся детский сад
В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.
Обновлено в 05:06
Путешествия
АТОР назвала задержание россиян в Мексике экстраординарным случаем
О задержании десяти россиян стало известно 6 июля.
Обновлено в 05:01
Политика
В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией
Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.
Обновлено вчера в 16:44
Кино
СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса
Обновлено в 05:42
Общество
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Путешествия
В Красноярском крае медведь отнял шашлыки у туристов
Обновлено в 04:58
Экономика
В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты
По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:39
Футбол
Истерика Месси. Лео не получил медаль и атаковал судей
Аргентина – Чили – 2:1 Удаление капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили – едва ли не главное, что случилось с ним на турнире в Бразилии.
Обновлено в 04:01
Здоровье
В Минздраве назвали суточную норму употребления молочных продуктов
В Министерстве здравоохранения назвали оптимальную суточную порцию молочных продуктов, а также объяснили, в каком случае их употребление перестаёт приносить положительный эффект.
Обновлено в 05:26
Происшествия
При взрыве в Афганистане погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли, ещё 43 пострадали в результате взрыва, произошедшего в городе Газни на востоке Афганистана.
Обновлено в 01:39
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов чуть не подрался с Нейтом Диасом возле клетки
Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
США призвали Германию отправить войска в Сирию
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.
Обновлено в 06:48
Футбол
Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожи
Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась от рака кожи в возрасте 53 лет.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Экономика
РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей
Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово
Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Дана Борисова сделала пластику век
Популярная российская телеведущая Дана Борисова сделала себе пластику век.
Обновлено вчера в 12:47
Религия
Православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи
История праздника Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна православные празднуют 7 июля (24 июня).
Обновлено в 00:00
Политика
Путин поздравил строителей БАМа
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01