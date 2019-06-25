Футбол
Влашич рассказал о своей травмеСпорт-Экспресс 03:44
Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Интернет
Почта Mail.ru откажется от паролей
Как рассказали «РИА Новости» в Mail.ru, компания собирается в дальнейшем полностью отказаться от паролей, в том числе и в ранее созданных почтовых ящиках.
Обновлено в 05:54
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний
Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:27
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков
Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 06:00
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»
В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.
Обновлено в 05:45
Экономика
Порт Диксон в Красноярском крае откроют для иностранных судов
Порт Диксон в Красноярском крае откроют для захода иностранных судов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 02:42
Общество
На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре
В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Счастливая Ирина Шейк проводит время со своей мамой
Счастливая Ирина Шейк проводит время со своей мамой Поддержать пережившую развод дочь прилетела мать российской модели.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам тюрьмы за шпионаж
Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Обновлено в 05:29
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
В МИД объяснили прибытие российских военных в Венесуэлу
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков объяснил прибытие российских военных в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Тереза Мэй назвала преимущество членства РФ в Совете Европы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала преимущество членства России в составе Совета Европы.
Обновлено вчера в 18:19
Общество
Росреестр изменил данные о владельце особняка подполковника ФСБ, якобы инициировавшего дело Голунова
Рыночная стоимость каждого особняка, по данным "Новой газеты", оценивается в 65 – 70 млн руб. О деле Ивана Голунова — в публикации "Ъ" "Дело закрыто, вопросы остались".
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки
25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Кино
Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»
Обновлено вчера в 11:42
Технологии
Создано приложение, которое автоматически убирает людей с фотографии
Художник под ником damjanski вместе с друзьями создал приложение Bye Bye Camera, которое автоматически «вырезает» всех людей с фотографии.
Обновлено в 03:54
Футбол
«Барселона» и Неймар договорились
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
На Кубе появились крылатые ракеты «Калибр»
Фрегат оснащен крылатыми ракетами «Калибр» (16 единиц).
Обновлено вчера в 06:28
Политика
В НАТО анонсировали заседание совета с Россией для обсуждения ДРСМД
НАТО соберётся на следующей неделе, чтобы обсудить тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:57
Наука
Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
Серия простых логических тестов помогла психологам из Стэнфорда доказать, что американские и китайские дети учатся абстрактно мыслить и размышляют подобным образом совершенно по-разному.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Взрывы на военном складе в Казахстане унесли жизни двух человек
Жертвами взрывов боеприпасов на военном складе на юге Казахстана стали два человека.
Обновлено в 01:54
Экономика
Расходы на военные пенсии увеличат в России
Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
Гаджеты
Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона
Обновлено вчера в 11:49
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками
Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Обновлено в 02:50