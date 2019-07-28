Футбол
Никола Влашич: «В „Локомотиве“ собраны опытные футболисты»Еженедельник Футбол 04:22
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура с «Локомотивом». Встреча состоится на «ВЭБ-Арене» 28 июля.
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Никола Влашич: «В прошлом сезоне не удалось обыграть „Локо“. Теперь есть шанс реабилитироваться»
Sports.ru26 июля в 03:40
Никола Влашич: «Не могу дождаться момента, когда начнется матч с „Локомотивом“»
Bookmaker-ratings.ru26 июля в 03:05
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Даже на недавней квартальной отчётной конференции исполнительный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan) достаточно подробно рассказал о том, когда выйдут 10-нм процессоры для ноутбуков и серверов, но даже не намекнул о сроках появления настольных аналогов.
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Сильный пожар вспыхнул недалеко от хорватского прибрежного города Шибеник.
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Обновлено вчера в 08:10
Армия и оружие
Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море
Минобороны планирует использовать эти машины для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, где Токио и Пекин находятся в территориальном споре вокруг острова Сенкаку.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что его футболисты не намерены останавливаться на достигнутом, несмотря на два кряду чемпионских титула английской Премьер-лиги.
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Обновлено вчера в 21:33
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Политика
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