Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура с «Локомотивом». Встреча состоится на «ВЭБ-Арене» 28 июля.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Политика Путин пообещал строительство уникального по возможностям флота «Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной суверенной державы», — заявил он.

Происшествия Навального доставили в больницу из спецприемника Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.

Экономика Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.

Здоровье От употребления алкоголя следует отказаться при приеме лекарств Смесь лекарств от давления и алкоголя может вызвать у пациента остановку сердца или снизить давление до критического уровня.

Армия и оружие Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщило министерство обороны еврейского государства.

Шоу-бизнес Джиган подарил дочери на день рождения пачку денег 27 июля было день рождения у старшей дочери Джигана — Ариелы. В честь этого родители устроили большой праздник и пригласили всех ее друзей.

Религия В Московском Кремле началась праздничная литургия в День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля В День крещения Руси.

Общество Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

Политика Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.

Происшествия В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек Число задержанных во время несанкционированной акции в Москве превысило 1000 человек.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Гаджеты Intel признаётся, что будет разрабатывать 10-нм настольные процессоры Даже на недавней квартальной отчётной конференции исполнительный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan) достаточно подробно рассказал о том, когда выйдут 10-нм процессоры для ноутбуков и серверов, но даже не намекнул о сроках появления настольных аналогов.

Футбол В «Уфе» отреагировали на информацию о трансфере Кругового в «Зенит» Спортивный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о переходе защитника Данила Кругового в петербургский "Зенит".

Происшествия Лесной пожар в Хорватии приблизился к курортному городу Сильный пожар вспыхнул недалеко от хорватского прибрежного города Шибеник.

Армия и оружие Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море Минобороны планирует использовать эти машины для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, где Токио и Пекин находятся в территориальном споре вокруг острова Сенкаку.

Футбол Гвардиола: игроки «Манчестер Сити» всё ещё голодны до побед Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что его футболисты не намерены останавливаться на достигнутом, несмотря на два кряду чемпионских титула английской Премьер-лиги.

Общество Власти Приамурья хотят ввести ЧС федерального уровня из-за паводка Власти Амурской области предлагают ввести в регионе режим ЧС федерального уровня из-за паводка.

Происшествия В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.

Происшествия Власти КНДР отпустили задержанное российское судно Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.

Транспорт Петербуржцы не смогли улететь в Барселону. Там бастуют авиадиспетчеры Рейс VY 7893 Санкт-Петербург - Барселона компании Vueling airlines, который должен был вылететь сегодня, 27 июля, в 5.10 утра, так и не был отправлен.