Футбол

Никола Влашич: «В „Локомотиве“ собраны опытные футболисты»Еженедельник Футбол 04:22

ЦСКА — Локомотив
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура с «Локомотивом». Встреча состоится на «ВЭБ-Арене» 28 июля.
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