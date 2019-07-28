Футбол
Никола Влашич: «В „Локомотиве“ собраны опытные футболисты»Еженедельник Футбол 04:22
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура с «Локомотивом». Встреча состоится на «ВЭБ-Арене» 28 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Никола Влашич: «В прошлом сезоне не удалось обыграть „Локо“. Теперь есть шанс реабилитироваться»
Sports.ru26 июля в 03:40
Никола Влашич: «Не могу дождаться момента, когда начнется матч с „Локомотивом“»
Bookmaker-ratings.ru26 июля в 03:05
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Владимир Путин назвал долю современных вооружений в ВМФ
Доля современных вооружений и военной техники, используемых отечественным флотом, превысила 62 процента.
Обновлено в 07:23
Общество
Психологи дали советы возвращающимся из отпуска
Специалисты московского департамента труда и социальной защиты рекомендовали возвращаться из отпуска к середине рабочей недели, чтобы до выходных оставалось меньше дней.
Обновлено в 06:01
Общество
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Религия
В Москве начался крестный ход в честь Дня крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 04:53
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Музыка
На Дальневосточном фестивале пройдет симфонический концерт
30 июля на Приморской сцене Мариинского театра пройдет симфонический концерт. Мероприятие приурочено ко Дню военно-морского флота.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
В Грузии пройдёт митинг за восстановление отношений с Россией
В воскресенье, 28 июля, в Батуми пройдёт митинг c требованием отказаться от воинственной риторики в адрес России и восстановить прежние отношения с российской стороной.
Обновлено 26 июля в 04:33
Политика
Зеленский призвал к единству церкви
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех в Днем крещения Руси.
Обновлено в 07:05
Экономика
Тихий саботаж ведущих финансовых столпов Америки
О скором крахе США много и убедительно говорили еще советские газеты, но СССР развалился больше четверти века назад, а Америка по-прежнему стоит.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
«Зенит» и «Уфа» согласовали трансфер Кругового
Руководство «Зенита» и «Уфы» договорились об условиях трансфера защитника Данила Кругового.
Обновлено в 05:22
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Общество
Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек
Обновлено в 04:53
Здоровье
От употребления алкоголя следует отказаться при приеме лекарств
Смесь лекарств от давления и алкоголя может вызвать у пациента остановку сердца или снизить давление до критического уровня.
Обновлено в 05:04
Кино
Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме
Режиссер ремейка известного мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал, что он спрятал в полностью анимационном фильме одну сцену, снятую по – настоящему.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
Три человека стали жертвами непогоды в Италии
Обновлено в 06:18
Экономика
«Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.
Обновлено 26 июля в 20:47
Авто
Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х
В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.
Обновлено в 05:23
Наука
Ученые создали управляемые мозгом VR-очки, способствующие засыпанию
Ученые из Австралии создали технологию, позволяющую управлять очками виртуальной реальности при помощи мозга.
Обновлено вчера в 22:11