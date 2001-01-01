Футбол
Никола Влашич: «Свой любимый гол я забил как раз „Спартаку“»Спорт-Экспресс 03:42
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в преддверии матча 22-го тура РПЛ против "Спартака" сказал, что свой любимый гол он забил в ворота красно-белых в первом круге. Игра завершилась со счетом 1:1, для Влашича этот мяч стал первым в премьер-лиге.
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Влашич: «Любимый гол за ЦСКА – „Спартаку“. По приезде мне сразу стали говорить об этом матче»
Бомбардир.рувчера в 14:33
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