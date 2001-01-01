Никола Влашич: «Свой любимый гол я забил „Спартаку“»Матч ТВ 04:12

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич в преддверии матча 22-го тура РПЛ против "Спартака" признался, что свой любимый гол он забил в ворота красно-белых в первой встрече (1:1).

Политика Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".

Гаджеты Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.

Гаджеты Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.

Происшествия При обстреле Донецка со стороны ВСУ был ранен мужчина, заявили в СЦКК Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Происшествия При пожаре под Владимиром погибли бабушка и двое внуков В городе Вязники Владимирской области при пожаре в частном доме погибли бабушка и двое внуков: пятилетний мальчик и восьмимесячная девочка.

Происшествия В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».

Политика Украина пообещала отменить поезда из Киева и Львова в Москву Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страна вскоре отменит поезда, следующие из Киева и Львова в столицу России.

Экономика Медведев рассказал о ситуации с расходованием средств на нацпроекты Власти РФ рассматривают вопрос о предоставлении регионам бюджетных субсидий на весь срок реализации нацпроектов, работа над которыми будет публичной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.

Политика Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении Бжезински рассказала о поведении Трампа во время дискуссии о бывшем вице-президенте и возможном кандидате в президенты США от демократической партии Джо Байдене, которого обвинили в неподобающем поведении семь женщин, сообщает издание.

Транспорт В Москве до конца года организуют еще семь перекрытий станций метро В московском метро в этом году потребуется организовать ещё семь перекрытий участков, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова показала своего годовалого внука Петю В 2018 году у 51-летней Екатерины Стриженовой родился первый внук от старшей дочери Анастасии. Вчера был его первый день рождения.

Политика Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.

Армия и оружие Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии Совет безопасности ООН призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить военные действия в Ливии, передает Reuters.

Происшествия Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.

Политика Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Политика Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.

Хоккей «Коламбус» вышел в плей-офф с помощью гола и буллита Панарина Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.