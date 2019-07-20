Футбол

Никола Влашич: «Гол „Оренбурга“ создал определенные трудности»Спорт-Экспресс 20 июля в 14:08

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич отметил, что матч 2-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1) получился непростым. Хорват смог забить первый мяч армейцев в этой игре.
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