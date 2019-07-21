Футбол

Никола Влашич: «Гол „Оренбурга“ создал определенные трудности»Спорт-Экспресс вчера в 14:08

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич отметил, что матч 2-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1) получился непростым. Хорват смог забить первый мяч армейцев в этой игре.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

За кого болел Влашич в матче «Динамо» – «Рубин»? Отвечает хавбек ЦСКА

Спорт-Экспресс14:43

Влашич: «Гол „Оренбурга“ привёл к определённым трудностям»

Евро-футбол.рувчера в 14:11

Влашич: «Подумал: «Нет! Опять это случится с нами!» И тут Акинфеев делает сейв!»

Sport24.ru09:27

Никола Влашич: «Могли выиграть крупнее, но в концовке выручил Акинфеев»

Матч ТВвчера в 15:52

Никола Влашич — о победе над «Оренбургом»: «Эта игра получилась лучше, чем матч против «Крыльев Советов»

Sportbox.RUвчера в 14:27

Никола Влашич: Рад, что забил первый гол ЦСКА, надеюсь, их будет еще много

Советский спорт09:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:11, Вашингтон
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Обновлено 19 июля в 22:41
Политика

Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Авто

Кроссовер Renault Triber дебютировал на автосалоне в Индонезии

Примечательно, официальный дебют французской новинки Renault Triber на автосалоне в Нью-Дели прошел буквально несколько месяцев назад, однако разработчикам оказалось достаточно времени для поступления новинки в продажу.
Обновлено в 16:37
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Политика

ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду

Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Камбоджа сделала Китаю тайное предложение

Обновлено в 16:15
Общество

В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:20
Политика

Порошенко назвал Вакарчука ближайшим идейным партнером в Раде

Ранее сотрудничество Вакарчуку предложил президент Владимир Зеленский от имени партии "Слуга народа", которая лидирует на выборах с заметным отрывом от конкурентов.
Обновлено в 14:15
Происшествия

В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра

Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено в 22:24
Армия и оружие

F-35 не может достичь нужной боеготовности из-за фонаря кабины

F-35 не сможет достичь заявленной цели в 80% боеготовности в этом году.
Обновлено в 03:20
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25
Политика

Украина прекратит выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Власти Украины отреагируют на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 22:16
Футбол

Де Лигт: «Деньги не сыграли никакой роли в моем переходе в „Ювентус“»

Новичок «Ювентуса» Маттейс Де Лигт заверил, что он выбрал итальянский клуб не из-за денег.
Обновлено в 16:57
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Гаджеты

Смартфоны Honor 9X и 9X Pro получат жидкостное охлаждение

Huawei опубликовала новый рекламный тизер смартфонов Honor 9X и 9X Pro, в котором сообщает, что новинки получат «киберспортивную» жидкостную систему охлаждения.
Обновлено в 13:16
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Космос

Робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели

Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Британии чайка похитила чихуахуа

Обновлено в 19:46
Футбол

Думбия может вернуться в Россию

Обновлено в 16:06
Политика

Партия Вакарчука выиграла выборы в Раду в Антарктиде

Движение музыканта Святослава Вакарчука «Голос» на выборах в украинский парламент обошло в Антарктиде партию Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие

США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией

"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 18:43
Игры

Assassin’s Creed Odyssey и Rainbow Six Siege помогли превысить прогноз прибыли Ubisoft за первый квартал 2019–2020 года

Отличилась и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (поступила в продажу 1 декабря 2015 года), которая в первом квартале 2019–2020 финансового года лучше привлекала игроков, чем в аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 10:20
Кино

Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории

Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено в 22:25
Политика

Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине

Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:29
Здоровье

Эксперт назвал лучшую летнюю диету, при которой жир «испаряется»

Эксперт назвал лучшую летнюю диету, при которой жир «испаряется».
Обновлено в 10:01
Политика

Названы кандидаты на пост премьера Украины

Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Политика

Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян

Власти Ирана заявили, что не отпустят российских моряков с танкера Stena Impero. Экипаж останется на борту до окончания следствия.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Турист погиб под лавиной в Горном Алтае

Обновлено в 06:17
Общество

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Политика

США пообещали оставить астронавтов на Луне

27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.
Обновлено в 20:04
ещё по теме
Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба ЦСКА и сборной Хорватии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное