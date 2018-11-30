Футбол

Никола Максимович: «Жаль, что не стал чемпионом со „Спартаком“»
Матч ТВ
14:35

Жаль, что не стал чемпионом со «Спартаком», — приводит слова Максимовича Calcionapoli24. Напомним, 27-летний Максимович выступал за «Спартак» на правах аренды вторую половину сезона 2017/2018, приняв участие в девяти матчах РПЛ.
Матч ТВ14:35

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Никола Максимович: «Жаль, что не взяли со „Спартаком“ чемпионство»

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Никола Максимович
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Сербский футболист, защитник «Наполи» и сборной Сербии.
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