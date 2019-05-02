Футбол

Никогда такого не было, и вот опять. «Арсенал» после ВенгераSportbox.RU вчера в 03:29

Арсенал — Валенсия
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, вчера
Стадион «Эмирейтс»
11′
Муктар Диакаби
Александр Ляказетт
18′
Александр Ляказетт
26′
31′
Муктар Диакаби
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
58′
70′
Даниэль Парехо
71′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
71′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Месут Озил
Генрих Мхитарян
75′
Лоран Косельни
Начо Монреаль
82′
89′
Родриго Морено
Санти Мина
Пьер-Эмерик Обамеянг
90′
Все последние годы при Венгере «Арсенал» был этаким лондонским денди, который любит щеголять элегантной внешностью, но при первой опасности в темном переулке дает стрекача.
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