Футбол

Нико Ковач продолжит работать в «Баварии»REGNUM 01:09

Хорватский специалист Нико Ковач продолжит свою работу на посту главного наставника футбольного мюнхенского клуба «Бавария», об этом рассказал председатель правления команды Карл-Хайнц Румменигге, его слова приводит 25 мая Goal.com.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Румменигге: «Никто не ставил под сомнение, что Ковач продолжит тренировать „Баварию“»

Sport24.ru03:18

Лейпциг - Бавария М ~ прогноз на финал Кубка Германии: за кем будет решающий рывок?

Sport-place23 мая в 11:32

«Бавария» определилась с будущим главного тренера

Газета.Ruвчера в 16:20

Ковач останется работать в «Баварии»

Матч ТВвчера в 16:47

«Бавария» не намерена увольнять Ковача

Спорт-Экспрессвчера в 15:20

Ковач: последние годы показали, что в финале Кубка Германии не бывает фаворитов

Чемпионатвчера в 15:54

Нико Ковач: «РБ Лейпциг» – сложнейший соперник из всех, что мы могли получить

Советский спорт01:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Нижнем Новгороде

Обновлено в 03:33
Политика

Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии

Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
Обновлено в 03:14
Общество

Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 18:51
Политика

Третье уголовное дело возбуждено против Порошенко на Украине

Третье уголовное дело возбуждено на Украине против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Политика

На Украине признали зависимость от торговли с Россией

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус признал, что Киев пока не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 12:47
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Политика

Зеленского официально пригласили в Канаду

Посол Канады в Киеве Роман Ващук сообщил, что украинский лидер получил официальное приглашение посетить Оттаву 2 июля.
Обновлено в 02:16
Политика

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Политика

Медведчук выходит из переговоров по Донбассу

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила не поддерживает кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского, а потому выходит из переговоров по Донбассу.
Обновлено вчера в 08:41
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Наука

Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами

Обновлено 23 мая в 07:56
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

Пожар произошел утром в субботу в севастопольском дельфинарии, огонь уничтожил часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:16
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Энергетика

Заморозить цены на топливо требует ФАС от нефтяников

Нефтяные компании не выполнили требование вице-премьера Дмитрия Козака о заморозке цен на топливо на российском рынке, выяснили ФАС.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

В российской армии появится должность «Главный сержант»

Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю

Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.
Обновлено в 02:31
Космос

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.
Обновлено вчера в 22:12
Общество

Владимир Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не будет участвовать в дуэли с краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым.
Обновлено 23 мая в 11:51
Хоккей

Эксперт: «Тренер сборной Финляндии знает российскую команду и готовит сенсацию»

Финский тренер Исмо Лекхонен оценил шансы сборных России и Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира.
Обновлено в 03:46
Политика

О готовности запустить международный роуминг заявили в Крыму

Глава крупнейшего мобильного оператора в Крыму заявил о готовности заключить договоры о роуминге для иностранцев.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе

Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава Минюста Франции Николь Беллубэ.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн

Обновлено вчера в 20:27
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума

Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Авто

Названы модели LADA, которые появятся в следующем году

В конце прошлого года был заключен спеиальный инвестиционный контракт автобренда с Минпромторгом России, по условиям которого за 10 лет действия контракта LADA наладит выпуск 26 своих новых моделей.
Обновлено 23 мая в 10:38
Футбол

Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей команды

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 00:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нико Ковач
Немецкий футболист
Немецкий и хорватский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий немецкий футбольный клуб «Бавария». Выступал на позиции полузащитника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное