Футбол
Нико Ковач продолжит работать в «Баварии»REGNUM 01:09
Хорватский специалист Нико Ковач продолжит свою работу на посту главного наставника футбольного мюнхенского клуба «Бавария», об этом рассказал председатель правления команды Карл-Хайнц Румменигге, его слова приводит 25 мая Goal.com.
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