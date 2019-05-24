Нико Ковач продолжит работать в «Баварии»REGNUM 01:09

Хорватский специалист Нико Ковач продолжит свою работу на посту главного наставника футбольного мюнхенского клуба «Бавария», об этом рассказал председатель правления команды Карл-Хайнц Румменигге, его слова приводит 25 мая Goal.com.

Политика Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".

Футбол «Эвертон» требует у «МЮ» £ 100 млн за Ришарлисона Утверждается, что английский клуб оценивает форварда в £ 100 млн. 21-летний Ришарлисон перешёл в "Эвертон" прошлым летом из "Уотфорда".

Происшествия Пострадавших от взрыва в Лионе стало больше Количество пострадавших при взрыве во французском Лионе возросло до 13 человек.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

Гаджеты Заводы по производству смартфонов Huawei начали останавливать работу СМИ сообщили, что один из подрядчиков Huawei по сборке смартфонов Flex приостановил производство на юге Китая.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Футбол Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контракт Контракт Юрия Жиркова с командой истекает летом 2019 года. Ранее Виллаш-Боаш заявил, что ему интересна работа в «Марселе».

Политика Путин поздравил лидеров африканских стран с Днём Африки Путин считает, что страны Африканского континента идут по пусти социально-экономического и научно-технического развития и с каждым годом играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Технологии Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Политика Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.

Происшествия Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Происшествия СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.

Политика Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.

Здоровье Россияне доверяют онлайн-консультациям врачей Консультациям по Интернету доверяют 69 процентов россиян. Они — лидеры в одобрительном отношении к дистанционной медицине.

Политика Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову» Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.

Политика Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.

Футбол Акинфеев считает, что ЦСКА провалил вторую часть сезона Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал результаты команды во второй половине сезона.

Кино В сети появился трейлер нового «терминатора» с седой Сарой Коннор Компания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер нового фильма «Терминатор: Темные судьбы». В картине появятся знакомые всем персонажи.

Политика Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.

Армия и оружие Новая военная стратегия НАТО утверждена Военным комитетом 22 мая Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, заявил, что эксперты НАТО приняли новую военную стратегию альянса в связи с новыми вызовами, среди которых якобы фигурирует "российская ядерная угроза".

Авто Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.

Происшествия В Севастополе сгорел дельфинарий По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.

Политика Петиция за отставку главы АП Украины набрала нужные голоса Петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала необходимое число голосов.