Футбол
Нико Ковач: «Знаем, что стоит на кону в матче с „Боруссией“»Спорт-Экспресс 02:06
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Нико Ковач – о матче с дортмундской «Боруссией»: Мы все понимаем, что стоит на кону
Советский спортвчера в 18:23
Ковач — о матче с «Боруссией» Д: победит команда, которая допустит меньше ошибок
Чемпионат04 апреля в 13:10
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 11:50
Игры
Фанаты пытаются обрушить рейтинг серии Borderlands в Steam
Как оказалось, игра выйдет 13 сентября 2019 года и станет эксклюзивом магазина Epic Games Store на полгода с момента релиза.
Обновлено вчера в 05:47
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В бельгийском Антверпене столкнулись два прогулочных судна
В результате столкновения двух прогулочных судов на реке Шельда в бельгийском Антверпене пострадали 18 человек.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Общество
Опубликован рейтинг московских нововведений 2019 года
Обновлено в 04:06
Хоккей
Панарин и Бобровский названы звездами игрового дня в НХЛ
Российский голкипер "Коламбуса" Бобровский стал третьей звездой дня.
Обновлено в 02:40
Авто
Названа стоимость нового кроссовера Tesla Model Y для России
Стоимость последней составляет 6,2 млн рублей, тогда как заднеприводная моделей оценена от 4,8 млн рублей, а полноприводный вариант получил ценник 5,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:43
Единоборства
Нурмагомедов проведёт турне по Великобритании
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намерен летом посетить Великобританию.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В Якутии завели дело на женщину, оставившую младенца одного на четыре дня
В Якутии в отношении 37-летней женщины, оставившей своего трёхмесячного ребёнка одного на четыре дня, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:04
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Стас Михайлов перенёс концерт в Костроме из-за ангины
Стас Михайлов вынужден был перенести концерт в Костроме, за что лично извинился перед фанатами. Отмена выступления произошла из-за ангины.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Глава Boeing: компания сократит производство самолетов 737 МАХ
Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил, что с середины апреля компания временно сократит производство самолетов 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика
Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено в 02:56
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Футбол
Павел Мамаев поменял камеру в Бутырке ради игры в футбол
Обновлено в 04:05
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 03:38
Политика
Нил Ушаков уволен с поста мэра Риги
Обновлено 04 апреля в 19:04
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Иран хочет внести в черный список американских военных
Отмечается, что Иран может пойти на этот шаг, если Вашингтон объявит иранскую "Революционную гвардию" иностранной террористической организацией.
Обновлено в 03:36
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Россия направит гумпомощь пострадавшим от наводнения в Иране
Российские спасатели совместно с армянскими коллегами направят гуманитарную помощь пострадавшим от водной стихии в Иране.
Обновлено в 04:16
Политика
Зеленский назвал казусом ошибку с анализами на наркотики
Обновлено вчера в 20:05
Футбол
Важнейшее дерби. «Спартак» и ЦСКА мечтают о тройке
Последний раз было меньше голов, когда домашним полем для «красно-белых» стали «Лужники» в далеком 2007 году; - ЦСКА не боится гостевых матчей против «Спартака».
Обновлено в 03:16