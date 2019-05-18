Футбол
Нико Ковач: «Уверен, что останусь в „Баварии“»Sports.ru 12:37
Хорватский специалист привел «Баварию» к седьмой подряд победе в бундеслиге. Для него этот чемпионский титул стал первым в тренерской карьере. Ранее появилась информация, что Ковач может быть уволен, даже если он выиграет бундеслигу и Кубок Германии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Здоровье
Какие льготы, пособия и компенсации положены семьям с ребенком-инвалидом
Какие льготы и пособия положены семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, «Летидору» рассказала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.
Обновлено в 17:10
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
Обновлено в 19:15
Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Общество
Кузнецова предложила создать единую службу помощи семьям в трудной ситуации
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что в России нужна служба помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая работала бы по принципу "одного окна".
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Обновлено в 17:51
Музыка
Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Происшествия
12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Екатеринбурге разыскивают спортсменов, напавших на полицию у Драмтеатра
В Екатеринбурге разыскивают спортсменом, по некоторым данным - бойцов РМК, которые в первый день протестных акций у Драмтеатра напали на сотрудников полиции.
Обновлено в 12:09
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати
По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Спорт
Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения
18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59
Музыка
Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом
Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено в 15:10
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Религия
Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен
В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в первом матче плей-офф
Возглавляемый Леонидом Слуцким "Витесс" проиграл "Гронингену" в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвалась «Нива» с украинскими боевиками
Напомним, в начале мая пятеро боевиков 10-й бригады ВСУ подорвались в джипе на минах в Донбассе.
Обновлено в 12:30
Музыка
Израильский певец расплакался во время выступления на «Евровидении»
Израильский исполнитель Коби Марими разрыдался во время своего выступления в финале международного песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 18:04
Наука
Мобильное приложение позволит обнаружить ушную инфекцию у ребенка
Обновлено вчера в 07:54
Политика
В МИД Украины назвали приглашенных на инаугурацию Зеленского политиков
Ранее, 17 мая, стало известно, что российскую делегацию не пригласили на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:11