Футбол

Нико Ковач: «Уверен, что останусь в „Баварии“»Sports.ru 12:37

Хорватский специалист привел «Баварию» к седьмой подряд победе в бундеслиге. Для него этот чемпионский титул стал первым в тренерской карьере. Ранее появилась информация, что Ковач может быть уволен, даже если он выиграет бундеслигу и Кубок Германии.
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Нико Ковач: «Уверен, что останусь в „Баварии“»

Sports.ru12:37

Нико Ковач: Я остаюсь в «Баварии»

Советский спорт15:37

Нико Ковач: «Уверен, что не покину „Баварию“»

Матч ТВ13:40

Ковач: «Бавария» достигла чего-то невероятного

Чемпионат13:24

Нико Ковач: «Уверен, что останусь в „Баварии“»

Спорт-Экспресс12:52

Нико Ковач: «Думаю, что останусь в „Баварии“»

Soccer.ru13:23

Ковач уверен, что продолжит тренировать «Баварию»

Sport24.ru16:02
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