Футбол
Нико Ковач: «Уверен, что останусь в „Баварии“»Sports.ru 12:37
Хорватский специалист привел «Баварию» к седьмой подряд победе в бундеслиге. Для него этот чемпионский титул стал первым в тренерской карьере. Ранее появилась информация, что Ковач может быть уволен, даже если он выиграет бундеслигу и Кубок Германии.
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В ЦК КПК обсудили методы расширения международного авторитета Китая
Призвав к «интеграционному развитию культуры и туризма», Хуан Куньмин назвал эту сферу важным способом расширения международного авторитета Китая и гуманитарных обменов с другими странами.
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Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
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Обновлено в 18:26
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Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни актера, скончавшегося за день до своего дня рождения.
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Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100
Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
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Прохор Шаляпин хочет вернуть славу певца
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Обновлено в 07:48
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Не выступить в финале просто не могла прошлогодняя триумфатор Нетта Барзилай, она появилась перед поклонниками под зажигательные ритмы своей новой песни Nana Banana, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено в 18:59
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия
Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
Обновлено в 06:20
Общество
Как калужская студентка работала и отдыхала в США
Студентка иняза КГУ рассказала о работе и отдыхе в США. Прошлогодние летние каникулы у калужанки Анастасии СТРОГАНОВОЙ были трудовыми.
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Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Бритни Спирс пообещала поклонникам снова начать выступать
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Общество
Власти Екатеринбурга обсудят вопрос проведения референдума по храму
По мнению мэра города, референдум обойдется дороже, чем опрос Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел встречу с противниками строительства храма на месте городского сквера.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Мужчина погиб в драке между дачниками в подмосковном Домодедове
Мужчина погиб после драки дачников в подмосковном Домодедове.
Обновлено в 18:19
Политика
Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
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