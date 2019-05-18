Нико Ковач: «Уверен, что останусь в „Баварии“»Sports.ru 12:37

Хорватский специалист привел «Баварию» к седьмой подряд победе в бундеслиге. Для него этот чемпионский титул стал первым в тренерской карьере. Ранее появилась информация, что Ковач может быть уволен, даже если он выиграет бундеслигу и Кубок Германии.

Нико Ковач: «Уверен, что останусь в „Баварии“»

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