Футбол

Нико Ковач: «Уверен, что останусь в „Баварии“»Спорт-Экспресс вчера в 12:52

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач заявил, что останется в клубе на следующий сезон. Ранее сообщалось, что 47-летний немецкий специалист может быть уволен, несмотря на победу в чемпионате Германии.
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Ковач уверен, что продолжит тренировать «Баварию»

Sport24.ruвчера в 16:02

Нико Ковач: Я остаюсь в «Баварии»

Советский спортвчера в 15:37

Ковач впервые в тренерской карьере выиграл бундеслигу

Sports.ruвчера в 11:46

Нико Ковач: «Уверен, что не покину „Баварию“»

Матч ТВвчера в 13:40

Нико Ковач: «Уверен, что останусь в „Баварии“»

Спорт-Экспрессвчера в 12:52

Нико Ковач: «Думаю, что останусь в „Баварии“»

Soccer.ruвчера в 13:23

Ковач - лишь второй чемпион Бундеслиги с «Баварией» как игрок и тренер

Евро-футбол.рувчера в 15:32
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Спорт

Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой

Обновлено вчера в 23:45
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Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого в «консолидацию Европы»

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Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
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Обновлено вчера в 19:15
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Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам

Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
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Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

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Обновлено вчера в 16:02
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Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено вчера в 14:10
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Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
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Гороскоп на 19 мая

Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
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Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете

Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено вчера в 16:59
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В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио

Обновлено в 00:38
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В Приморье в ДТП с рейсовым автобусом пострадали семь человек

Обновлено в 00:38
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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено 17 мая в 17:40
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Google рассекретила особенности следующей версии Android

Следующая версия операционной системы Android сможет делать скриншоты длинных страниц.
Обновлено в 00:46
Общество

На Крым надвигаются ливни, грозы и шквал

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым, в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Обновлено вчера в 08:17
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Распространение ВИЧ-инфекции в России удалось остановить

Роспотребнадзор сообщил о том, что в России удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции.
Обновлено вчера в 23:18
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, по итогам второго полуфинала соревнования вышел в финал.
Обновлено 16 мая в 17:06
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире скончался в возрасте 108 лет, сообщает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны

Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:51
Авто

В Тольятти работает выставка, посвященная первому главному дизайнеру АВТОВАЗа

Зал краеведения Библиотеки Культурного Центра "Автоград" приглашает тольяттинцев на юбилейную выставку, посвященную 90-летию первого главного дизайнера Волжского Автомобильного Завода, архитектора, лауреата Премии Президента РФ в области литературы и искусства, почетного гражданина Тольятти Марка Демидовцева.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского

Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол

«О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении

О чем на самом деле пел Сергей Лазарев на #Eurovision2019 pic.twitter.com/6E2ne28vfo – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 мая 2019 г. На видео выступление Лазарева наложено на "Футбольную песенку" (с ее текстом можно ознакомиться здесь).
Обновлено вчера в 21:42
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Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Общество

«Научим Родину любить»: как работает китайская система социального кредита

Более двадцати миллионов китайских граждан в прошлом году не смогли купить билеты на поезда и самолеты из-за низкого социального рейтинга, сообщил Национальный общественный информационный кредитный центр КНР.
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«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и стал обладателем Кубка Англии

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На юге Москвы произошел пожар на складе с пластиком

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Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
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Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
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Нико Ковач
Немецкий футболист
Немецкий и хорватский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий немецкий футбольный клуб «Бавария». Выступал на позиции полузащитника.
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