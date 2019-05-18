Нико Ковач: «Уверен, что не покину „Баварию“»Матч ТВ 13:40

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач выразил уверенность, что не покинет клуб по итогам сезона. Напомним, ранее мюнхенцы завоевали титул чемпионов Германии.

Нико Ковач: «Уверен, что не покину „Баварию“»

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