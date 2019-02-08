Футбол

Нико Ковач: Маловероятно, что Нойер сыграет с «Шальке»Советский спорт 04:38

Герта — Бавария
2 – 3
Матч завершён
Кубок Германии, 1/8 Финала, 6 февраля
Стадион «Олимпияштадион»
3′
Леон Горетцка
Максмилиан Миттельштедт
3′
7′
Серж Гнабри
49′
Серж Гнабри
Ведад Ибишевич
Дэви Зельке
64′
Дэви Зельке
67′
Саломон Калу
Лукас Клюнтер
81′
89′
Серж Гнабри
Франк Рибери
98′
Кингсли Коман
Пер Сильян Шелбред
Фабиан Лустенбергер
103′
Ондржей Дуда
Йордан Торунарига
110′
119′
Хамес Родригес
Хави Мартинес
120′
Роберт Левандовски
120′
Кингсли Коман
Томас Мюллер
Главный тренер Баварии Нико Ковач рассказал о готовности команды к матчу 21-го тура бундеслиги с Шальке. В среду чемпионы Германии в дополнительное время победили Герту (3:2) и вышли в четвертьфинал Кубка Германии.
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Евро-футбол.рувчера в 10:04
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Немецкий футболист
Немецкий футболист, вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии. Участник двух чемпионатов Европы и трёх чемпионатов мира. Чемпион мира 2014 года.
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