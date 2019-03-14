Футбол

Нико Ковач: «Ливерпуль» оказался организованнее «Баварии»Вести.Ru 01:55

Бавария — Ливерпуль
1 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Альянц Арена»
13′
Джордан Хендерсон
Фабиньо
26′
Садио Мане
Жоэль Матип
39′
43′
Фабиньо
Франк Рибери
Кингсли Коман
61′
63′
Жоэль Матип
Тьяго Алькантара
65′
69′
Вирджил ван Дейк
Хави Мартинес
Леон Горетцка
72′
Хамес Родригес
Ренату Саншеш
78′
83′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
Ренату Саншеш
83′
84′
Садио Мане
87′
Джеймс Милнер
Адам Лаллана
90′+2′
Эндрю Робертсон
Хорватский наставник немецкого клуба "Бавария" Нико Ковач после домашнего поражения своей команды от английского "Ливерпуля" в Лиге чемпионов (1:3) отметил, что соперник был лучше мюнхенцев в обоих встречах. Первая игра в Англии завершилась вничью – 0:0.
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