Футбол
Нико Ковач: «„Бавария“ сделает все, чтобы подписать Зане»Матч ТВ 01:44
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач заявил, что клуб усердно работает над трансфером полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.
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Нико Ковач: «Бавария» сделает все возможное, чтобы Сане оказался в Мюнхене
Советский спортвчера в 05:41
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Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
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Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
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Над Каспийским морем потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.
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В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
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Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
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Происшествия
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Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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Спорт
Туктамышева показала, как исполняла тройной аксель 10 лет назад
Обновлено вчера в 14:16
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
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Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
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Встреча президента Владимира Зеленского с новым премьером Британии Борисом Джонсоном произойдет сразу же после того, как как Лондон завершит процедуру Brexit.
Обновлено в 01:24
Политика
Над Трампом подшутили с помощью президентской печати
Президент США Дональд Трамп выступил перед студенческий консервативной ассоциацией на фоне президентской печати, где орел стал двуглавым, а в когтях держит связку клюшек для гольфа.
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Обновлено вчера в 00:52
Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
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Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
«Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта», — говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 02:12
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
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Политика
Украину обвинили в подделке записей переговоров по MH17
Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.
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Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
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Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
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Би-би-си рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
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Политика
На согласованный митинг в Петербурге пришли более двух тысяч человек
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Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
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Здоровье
Санитарно‑эпидемиологическую обстановку в Подмосковье оценили как благополучную
Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Московской области расценивается как благополучная, показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений, случаев групповых и массовых инфекционных заболеваний не зарегистрировано, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Володин поздравил следователей с профессиональным праздником
Праздник российских следователей отмечают работники Следственного комитета РФ и следственных подразделений других правоохранительных ведомств страны.
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Политика
Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам
Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
Обновлено в 01:44