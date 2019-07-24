Футбол

Нико Ковач: «„Бавария“ сделает все, чтобы подписать Зане»Матч ТВ 01:44

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач заявил, что клуб усердно работает над трансфером полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.
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Нико Ковач: «„Бавария“ сделает все, чтобы подписать Зане»

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Нико Ковач: «„Бавария“ сделает все, чтобы подписать Зане»

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