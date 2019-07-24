Футбол
Нико Ковач: «„Бавария“ сделает все, чтобы подписать Зане»Матч ТВ 01:44
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач заявил, что клуб усердно работает над трансфером полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.
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Нико Ковач: «Бавария» сделает все возможное, чтобы Сане оказался в Мюнхене
Советский спортвчера в 05:41
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Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.
Обновлено в 06:41
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» завершены
Новый российский боевой робот "Маркер" в варианте на гусеничной платформе завершил ходовые испытания, в ближайшее время машина приступит к отработке стрельбы.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей.
Обновлено в 06:52
Игры
Онлайн-казино в Grand Theft Auto Online попало под запрет азартных игр
В компьютерной игре Grand Theft Auto Online ввели онлайн-казино, но функция стала недоступна более чем в 30 странах, сообщает журнал «Игромания» 25 июля.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Ливни в Сочи спровоцировали сход селей и подтопление ряда улиц курорта
"Залповые ливни подтопили несколько улиц в Лазаревской и Центральном районах Сочи, а также и стали причиной схода селей в Барановском сельском округе", - сообщили агентству "Интерфакс - Юг" в администрации Сочи в четверг.
Обновлено в 00:05
Здоровье
Краевая больница Ставрополья получит новый хирургический корпус
Ставропольская краевая клиническая больница получит новые возможности для развития и проведения сложнейших высокотехнологичных операций.
Обновлено в 07:14
Экономика
На «УАЗе» стартует программа добровольного высвобождения офисных и сервисных сотрудников
Программа добровольного высвобождения продлится до 31 августа, затрагивает только ульяновскую площадку.
Обновлено в 07:10
Общество
В Великом Новгороде ученые нашли саркофаги домонгольского времени
Экспедиция Института археологии Российской академии наук впервые обнаружила шесть каменных саркофагов на раскопках Юрьева монастыря в Великом Новгороде, сообщается на официальном сайте института.
Обновлено в 06:51
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в Крыму
Обновлено в 07:15
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Политика
Атамбаев рассказал о встрече с Путиным
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев после встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что внутренние проблемы киргизские граждане будут решать сами, несмотря на дружеские отношения с РФ.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Экс-комбат «Айдара» заявил о пленении 55 российских десантников
Экс-командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук во время телевизионного эфира откровенно сказал, что в ходе конфликта на территории Донбасса захватил 55 российских военнослужащих.
Обновлено в 06:41
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла
Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Обновлено в 05:39
Кино
Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов
Директор телеканала HBO Кейси Блойс впервые отреагировал на петицию фанатов «Игры престолов», в которой они требуют переснять восьмой сезон сериала.
Обновлено в 07:04
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Политика
Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала правоохранительные органы действовать максимально корректно
Памфилова не знает, кто мог инициировать уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избиркомов.
Обновлено в 04:00
Спорт
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
Обновлено в 02:20
Футбол
Шюррле все еще может перейти в один из российских клубов
Обновлено в 07:39
Политика
Совет МАГАТЭ назначил и.о. гендиректора агентства
Временно исполняющим обязанности генерального директора МАГАТЭ стал бывший постпред Румынии Корнела Феруцэ.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Украинские силовики заявили, что в Донбассе ранен один военнослужащий
Украинские силовики обвинили ополченцев Донбасса в ведении прицельного огня около села Желобок.
Обновлено в 06:50