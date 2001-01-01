Футбол
Нико Ковач: «Бавария» не имеет права недооценивать «Фортуну»Советский спорт 03:19
Чемпионат Германии
Стадион «Эсприт Арена»
Пока что Фортуна проводит действительно очень хороший сезон. Поэтому не имеем права их недооценивать, - цитирует Ковача официальный сайт клуба. В прошлом туре "Бавария" на своем поле разгромила дортмундскую "Боруссию" со счетом 5:0.
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