Футбол
Нико Ковач: «Бавария» не имеет права недооценивать «Фортуну»Советский спорт 03:19
Чемпионат Германии
Стадион «Эсприт Арена»
Фортуна Дюссельдорф
|Вратарь
1
|Защитник
3
5
25
31
35
|Полузащитник
8
22
|Нападающий
9
27
28
Бавария
|Вратарь
1
|Защитник
4
5
8
27
|Полузащитник
6
32
|Нападающий
9
22
25
29
В Дюссельдорфе хотим повторить, хотя Фортуна очень опасна при контратаках. Пока что Фортуна проводит действительно очень хороший сезон. Поэтому не имеем права их недооценивать, - цитирует Ковача официальный сайт клуба.
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