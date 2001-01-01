Футбол

Нико Ковач: «Бавария» не имеет права недооценивать «Фортуну»Советский спорт 03:19

Фортуна Дюссельдорф — Бавария
сегодня
в 09:30
Чемпионат Германии
Стадион «Эсприт Арена»
Фортуна Дюссельдорф
Вратарь
1
Михаэль Рензинг
  
Защитник
3
Андре Хоффман
  
5
Каан Айхан
  
25
Маттиас Циммерманн
  
31
Марсель Зоботтка
  
35
Марцин Каминьски
  
Полузащитник
8
Аймен Баркок
  
22
Кевин Штёгер
  
Нападающий
9
Бенито Раман
  
27
Давид Ковнацки
  
28
Роуэн Хеннингс
  
Бавария
Вратарь
1
Мануэль Нойер
  
Защитник
4
Никлас Зюле
  
5
Матс Хуммельс
  
8
Хави Мартинес
  
27
Давид Алаба
  
Полузащитник
6
Тьяго Алькантара
  
32
Джошуа Киммих
  
Нападающий
9
Роберт Левандовски
  
22
Серж Гнабри
  
25
Томас Мюллер
  
29
Кингсли Коман
  
В Дюссельдорфе хотим повторить, хотя Фортуна очень опасна при контратаках. Пока что Фортуна проводит действительно очень хороший сезон. Поэтому не имеем права их недооценивать, - цитирует Ковача официальный сайт клуба.
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