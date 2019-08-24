Политика
Nikkei: США и Япония достигли договоренности по торговому соглашениюТАСС 23 августа в 21:37
США и Япония договорились об общих положениях торгового соглашения, которое может быть заключено до конца текущего года. Об этом в субботу сообщила японская деловая газета Nikkei.
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СМИ: Вашингтон и Токио достигли договоренности по торговому соглашению
Московский Комсомолец23 августа в 23:05
Япония и США не смогли достичь соглашения по торговле и продлили переговоры
Вести.Финанс23 августа в 02:32
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