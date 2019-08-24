США и Япония договорились об общих положениях торгового соглашения, которое может быть заключено до конца текущего года. Об этом в субботу сообщила японская деловая газета Nikkei.

Nikkei: США и Япония достигли договоренности по торговому соглашению

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