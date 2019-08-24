Политика
Nikkei: США и Япония достигли договоренности по торговому соглашениюТАСС 23 августа в 21:37
США и Япония договорились об общих положениях торгового соглашения, которое может быть заключено до конца текущего года. Об этом в субботу сообщила японская деловая газета Nikkei.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Япония и США не смогли достичь соглашения по торговле и продлили переговоры
Вести.Финанс23 августа в 02:32
СМИ: Вашингтон и Токио достигли договоренности по торговому соглашению
Московский Комсомолец23 августа в 23:05
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Россия доставила свыше 3,5 тонны гумпомощи в пригород Дамаска
В Сирию прибыло 3,5 тонны гуманитарной помощи от России.
Обновлено вчера в 22:09
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Грозном закидали камнями поезд из Петербурга
Обновлено в 10:59
Происшествия
Под Житомиром облили краской памятник украинским военным
Неизвестные облили красной краской памятник украинским силовикам в военном городке в Житомирской области.
Обновлено в 09:57
Единоборства
Российский боец ММА Харитонов нокаутировал американца Митриона
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 225 в США.
Обновлено в 01:09
Космос
Рогозин рассказал о тренировках к перестыковке «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о подготовке экипажа корабля «Союз МС-13» к перестыковке с Международной космической станцией.
Обновлено в 08:42
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Как ухаживают за государственным флагом на здании правительства
К юбилею правительство РФ раскрыло секрет того, как следят за государственным флагом, развевающимся над зданием кабмина в Москве.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Казаки избили россиянина в Геленджике
В Геленджике во время празднования Дня города казаки избили прохожего, попросившего фото с ними.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Общество
Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше
Обновлено вчера в 01:58
Игры
Remnant: From the Ashes получит режим приключения и постоянное обновление контента
При первом прохождении Remnant: From the Ashes игроки не увидят весь контент из-за генерируемого мира.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Наука
Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника
Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь
Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 05:58
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено 23 августа в 21:12
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Этони Ярда
В заключительных раундах Энтони Ярд потерял все силы и не смог устоять от сильнейшего левого бокового Сергея, после пропущенного удара британец упал на настил ринга.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В массовой драке мигрантов в Кельне погиб уроженец Сомали
В Кельне минувшей ночью произошла массовая драка, в которой участвовало от 10 до 15 мигрантов, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Елизавета II впервые посетила церковь без своего супруга
Обычно королева Елизавета II приезжает на службу со своим супругом принцем Филиппом, однако утром 25 августа она отправилась в семейную церковь в шотландской резиденции Балморал в сопровождении своего внука принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 12:47
Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30