Политика

Nikkei: США и Япония достигли договоренности по торговому соглашениюТАСС 23 августа в 21:37

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США и Япония договорились об общих положениях торгового соглашения, которое может быть заключено до конца текущего года. Об этом в субботу сообщила японская деловая газета Nikkei.
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