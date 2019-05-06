Происшествия
Никитин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в ШереметьевоНьюс-НН 04:03
6 мая глава Нижегородской области Глеб Никитин направил телеграмму в адрес врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в связи с авиакатастрофой в Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
Нижегородская Правда03:36
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