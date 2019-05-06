Происшествия

Никитин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в ШереметьевоНьюс-НН 04:03

6 мая глава Нижегородской области Глеб Никитин направил телеграмму в адрес врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в связи с авиакатастрофой в Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ушел из жизни один из авторов Конституции Республики Коми Юрий Гаврюсов

Комиинформ04:16

«Домодедово» выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево»

ФАН02:53

«Невосполнимая утрата»: соболезнования от губернатора Новгородской области

REGNUM04:19

Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Нижегородская Правда03:36

Осипов выразил соболезнования после сгоревшего самолёта в Шереметьево

Чита.Ру01:16

Жвачкин выразил соболезнования мурманчанам после ЧП в Шереметьеве

РИА Томск00:34

Томский губернатор выразил соболезнования жителям Мурманской области

НИА-Томск00:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 03:25
Происшествия

При пожаре в самолете в Шереметьево погибли около сорока человек

Экстренная посадка и пожар в самолете Sukhoi Superjet 100 привели к гибели порядка сорока человек, сообщают 5 мая СМИ.
Обновлено вчера в 21:32
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Хоккей

«Ак Барс» может вернуть голкипера Андерса Нильссона

По информации «Спорт Бизнес Online», в шорт-лист клуба входят шведский вратарь Андерс Нильссон, финн Харри Сятери и голкипер из НХЛ, чей клуб сейчас ведёт борьбу за Кубок Стэнли.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет

Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Китай призвал США продолжить переговоры с КНДР по денуклеаризации

Дипломат отметил, что Китай не оставил без внимания ракетные пуски КНДР, а также реакцию на них со стороны международного сообщества, передаёт ТАСС.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала фото с маленьким сыном Гришей

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская поделилась с поклонниками в Instagram забавным фото с некоторым участием своего младшего сына Григория.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100

Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Звезды выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Обновлено в 03:41
Происшествия

Экипаж рассказал о произошедшем на борту самолета в Шереметьево

Пилот и бортпроводница рассказали, что происходило в самолете Sukhoi Superjet-100 при авиакатастрофе в Шереметьево.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области

В самолете, который сгорел в Шереметьево накануне вечером, погибли 26 жителей Мурманской области.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа

Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.
Обновлено в 05:34
Общество

Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм

Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.
Обновлено в 04:32
Футбол

Зидан сомневается, что «Реалу» нужно сохранить Модрича

Обновлено в 03:01
Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено вчера в 16:22
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 00:07
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Политика

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
ещё по теме
Главное