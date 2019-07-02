Экономика
Никитин рассказал Медведеву о реализации нацпроектов в регионеНьюс-НН вчера в 13:22
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Его провел Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Брянский губернатор принял учатие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.Брянский рабочийвчера в 10:50
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«Инструмент для эффективной работы у вас есть». Медведев обсудил с регионами реализацию нацпроектов
Телеканал 360°вчера в 07:25
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Политика
Шойгу по поручению Путина приехал в Североморск
Министр обороны Сергей Шойгу проведет в Североморске совещание с комиссией, которая расследует причину пожара на глубоководном аппарате «Лошарик», сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 04:40
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Названы самые популярные автомобили в России по цене до 2 млн рублей
Эксперты из «АвтоСТАТа» решили опубликовать список наиболее популярных авто в РФ стоимостью от полутора до двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:14
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Зеленский пообещал «большую приватизацию» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную приватизацию на Украине в 2019 году.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»
Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Парубий призвал найти улики для снятия Шария и Клюева с выборов в Раду
Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой предоставить ему информацию о пребывании на украинской территории блогера Анатолия Шария и бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 03:55
Экономика
Wildberries сообщила о росте продаж почти на 80%
По итогам первого полугодия 2019 года продажи онлайн-ретейлера Wildberries составили 85 млрд рублей.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Авто
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Энергетика
Крупные потребители электричества заподозрили ценовой сговор на рынке
Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили ценовой сговор генерирующих компаний.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье
Веранды здоровья открылись в столичных парках
В столичных парках в рамках программы "Здоровая Москва" открылись так называемые веранды здоровья, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Косметолог объяснила, как Пугачевой удается выглядеть на 20 лет моложе
Известный косметолог и дерматолог Марта Орлова раскрыла секрет прекрасной формы Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой.
Обновлено в 01:22
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Работников Рижского вокзала могут наказать из-за Аллы Пугачёвой
Действия работников Рижского вокзала в Москве проверят после инцидента с автомобилем Аллы Пугачёвой, сообщили журналистам в дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО РЖД).
Обновлено вчера в 01:04
Политика
Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Спорт
Загитова и Медведева попали в новые пулы допинг-тестирования ISU
Российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Александра Трусова вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Общество
ФАС оштрафовала Philip Morris за нарушение закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила компании "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" административный штраф на 100 тысяч рублей за рассылку потребителям информацию о сигаретах по электронной почте, что нарушает закон о рекламе, сообщается на сайте ФАС.
Обновлено в 03:27
Политика
Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине
"Глава государства поблагодарил Курта Волкера за то, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине", - сообщает пресс-служба президента Украины.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Экономика
Газпромбанк начал выпуск «умных» банковских карт
Ставка повышенного кэшбэка по «умным картам» Газпромбанка зависит от типа карты («Универсальная» или «Премиум») и общей суммы трат клиента в течение месяца.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В «Мега Дыбенко» ограблен ювелирный магазин
Как передает АН «Оперативное прикрытие», накануне ночью с 00.20 до 00.50 в ТРЦ «Мега Дыбенко», расположенном на 12 км Мурманского шоссе, неизвестный преступник, разобрав часть навесного потолка, через крышу проник в помещение ювелирного магазина «Санлайт» на 2-м этаже.
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Вышла iOS beta 3 для разработчиков
В июне этого года Apple представила вторую бету-версии для iOS 13, macOS Catalina, iPadOS, watchOS 6 и tvOS 13.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Н’Зонзи может стать одноклубником Головина
В минувшем сезоне Н’Зонзи провел 39 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых забил один гол.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Индии в результате прорыва дамбы погибли шесть человек
По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.
Обновлено в 01:58