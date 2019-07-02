2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

с чего всё началось

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Его провел Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Никитин рассказал Медведеву о реализации нацпроектов в регионе

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