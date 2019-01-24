Хоккей
Никита Зайцев забросил «Вашингтону» первую шайбу в сезонеSport24.ru вчера в 21:07
Защитник хозяев Никита Зайцев в середине второго периода помог команде сравнять счет в матче. Россиянин отличился голом после передач Вильяма Нюландера и Назема Кадри. Для 27-летнего защитника «Торонто» эта шайба стала первой в сезоне.
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Зайцев забросил свою первую шайбу в сезоне-2018/19. Россиянин не забивал 10 месяцев
Sportbox.RUвчера в 21:32
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