Культура
Никита Михалков сломал ногу и перенес семь операцийДни24 12:27
Речь идет об известном российском режиссере Никите Михалкове, для которого этот перелом обернулся семью операциями. Как оказалось, Никита Михалков сломал ногу. Более того, режиссеру в этой связи пришлось перенести несколько серьезных операций, которые длились в общей сложности почти 40 часов.
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с чего всё началось
Советский и российский режиссер, актер и сценарист Никита Михалков сломал ногу. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» с фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» в Крыму. На мероприятие известный режиссер пришел с костылями.URA.Ru09:07
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