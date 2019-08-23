Культура

Никита Михалков перенес сорокачасовую операциюРоссийская газета 10:17

Как сообщает "Интерфакс", на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму режиссер появился на костылях, рассказав, что уже перенес несколько операций, в общей сложности проведя под наркозом 39 часов - после того, как ему занесли инфекцию при замене сустава.
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Никита Михалков
Кинорежиссёр
Советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Председатель Союза кинематографистов России с 1998 года. Трижды лауреат Государственной премии Российской Федерации.
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