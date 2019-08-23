Советский и российский режиссер, актер и сценарист Никита Михалков сломал ногу. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» с фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» в Крыму. На мероприятие известный режиссер пришел с костылями.

с чего всё началось

Режиссер Никита Михалков перенес съемки нового фильма под названием "Шоколадный револьвер" на следующий год. Это связано с тем, что российский режиссер перенес несколько операций на ноге.

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