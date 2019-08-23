Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ногеМедпульс вчера в 16:51
Режиссер Никита Михалков перенес съемки нового фильма под названием "Шоколадный револьвер" на следующий год. Это связано с тем, что российский режиссер перенес несколько операций на ноге.
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с чего всё началось
Советский и российский режиссер, актер и сценарист Никита Михалков сломал ногу. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» с фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» в Крыму. На мероприятие известный режиссер пришел с костылями.URA.Ruвчера в 09:07
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Рамос не считает Моуринью определяющим тренером в карьере
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос не отметил португальского специалиста Жозе Моуринью в качестве тренера, который оказал влияние на его карьеру.
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Россия предупредила об опасности бесконтрольной гонки вооружений
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».
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«Астон Вилла» переиграла «Эвертон» в матче чемпионата Англии
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Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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