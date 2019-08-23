Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ногеМедпульс вчера в 16:51
Режиссер Никита Михалков перенес съемки нового фильма под названием "Шоколадный револьвер" на следующий год. Это связано с тем, что российский режиссер перенес несколько операций на ноге.
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с чего всё началось
Советский и российский режиссер, актер и сценарист Никита Михалков сломал ногу. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» с фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» в Крыму. На мероприятие известный режиссер пришел с костылями.URA.Ruвчера в 09:07
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По словам Карни, главам финансовых структур по всему миру следует задуматься о создании резервной валюты, так как доминирование доллара несет риск мировой финансовой системе.
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Более 30 человек отравились в ресторанах Якутска
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СМИ сообщили о смерти роженицы из-за ошибки врачей на Ставрополье
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Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
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В бундестаге назвали ошибкой идею вернуть Россию в G8
Возвращение России в состав «большой восьмерки» не имеет смысла и будет ошибкой, так как подаст Москве «неверный сигнал».
Обновлено вчера в 23:09
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Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
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«Победа» не пустила пассажирку на рейс из-за ручной клади
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Трамп заявил, что не будет препятствовать отставке главы ФРС
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не будет препятствовать отставке председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, если он примет решение покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:27
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Британская газета The Guardian опубликовала на своем сайте лучшие, по мнению издания, фотографии из разных уголков мира, отражающие картину дня 22 августа, разместив, в том числе, снимок с проходящего в Крыму форума "Таврида-Арт" и снабдив ее подписью "Крым, Россия".
Обновлено вчера в 05:02
Политика
Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2»
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Обновлено в 01:02
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Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.
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На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
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Обновлено вчера в 16:57
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Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
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Турецкие гастроли Чернышева подтвердила и продюсер шоу Татьяна Навка.
Обновлено вчера в 15:21
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Обновлено вчера в 08:26
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Росгвардия попросила здания и земли
Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
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Обновлено 21 августа в 23:48
Политика
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В документе, с текстом которого ознакомился RT, отмечается, что объединяющим фактором могут стать общие интересы, прежде всего противодействие «вновь усиливающейся России», которая якобы относится к числу современных вызовов.
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